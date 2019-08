Photo : YONHAP News

Quelques nuages pourraient venir voiler le ciel sud-coréen tout au long du week-end. Peu de risque de pluie en revanche, hormis samedi matin dans le nord-ouest du pays, c'est-à-dire dans la région de Séoul, et l'après-midi dans le sud-ouest, entre Daejeon et Gwangju. Dans le reste du pays, le soleil devrait être au rendez-vous.Au niveau des températures, on attend 30℃ dans la capitale ainsi qu'à Busan, 31℃ à Daejeon, 33℃ à Gangneung et 34℃ à Daegu.