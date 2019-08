L’opposition conservatrice continue de tirer à boulets rouges contre Cho Kuk

Photo : KBS News

L’opposition conservatrice continue de soulever des soupçons contre Cho Kuk, choisi par Moon Jae-in comme candidat au poste de ministre de la Justice. Cette fois, sa fille est dans la ligne de mire.Selon l’opposition et certains médias, actuellement étudiante d’une école supérieure de médecine, elle a publié dans une revue spécialisée une thèse dont elle a été la première auteure. C’était en 2009, lorsqu’elle était encore en classe de terminale au lycée.L’année précédente, elle avait participé à des expérimentations dans une faculté de médecine en tant que simple stagiaire, et cela pendant deux semaines seulement. Nombre d’experts du milieu médical considèrent la publication de cette thèse comme étant fort exceptionnelle. En outre, cela aurait facilité son admission à l’université.Le Parti Liberté Corée demande au président de la République de revenir purement et simplement sur son choix. La première force de l’opposition refuse aussi de fixer une date pour son audition de confirmation au Parlement. De son côté, le Minjoo, la formation présidentielle, dénonce une attaque personnelle.L’intéressé se montre lui-même confiant pour esquiver les dures questions. Cho semble avoir choisi de défier les attaques de l’opposition.