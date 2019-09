La Corée du Nord lance deux projectiles non identifiés en direction de la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé tôt ce matin deux projectiles en direction de la mer de l’Est. Ces nouveaux tirs sont intervenus seulement quelques heures après avoir annoncé son intention de reprendre fin septembre les négociations de travail sur le nucléaire avec les Etats-Unis.A en croire l’état-major interarmées sud-coréen, les projectiles ont été tirés en direction de l’est depuis la province de Pyongan du Sud dans l’ouest du pays. Pour le moment, leur nature et la distance qu’ils ont parcourue ne sont pas connues. Il s’agit du 10e tir depuis le début de l’année et du deuxième en 17 jours.L’armée sud-coréenne scrute de près la situation dans le cas où il y aurait d'autres lancements et se tient prête à toute éventualité.La Maison bleue a aussitôt convoqué en urgence son Conseil de sécurité nationale (NSC). Sa réunion a été présidée par le patron de l’organisation Chung Ui-yong.