Manifestations et contre-manifestation autour du nouveau ministre de la Justice

Photo : YONHAP News

La nomination très controversée de Cho Kuk au poste de ministre de la Justice ne cesse de faire des vagues. Deux camps se sont farouchement opposés, non seulement dans les milieux politiques, mais aussi dans la rue.Hier soir, dans trois établissements universitaires prestigieux de la capitale, à s’avoir l’université nationale de Séoul, l’université Korea et l’université Yonsei, une manifestation à la bougie a eu lieu simultanément pour demander la démission du nouveau garde des seaux. Il s’agit de la quatrième du genre pour les deux premiers établissements, et de la première pour Yonsei. Les participants ont fait valoir qu’il était hors de question de confier la Justice aux mains d’un ministre impliqué dans une affaire faisant l’objet d’une enquête du Parquet. Ils ont alors demandé au président de la République de limoger immédiatement Cho Kuk et de présenter des excuses à la population.De leur côté, des professeurs ont tenu avant-hier une conférence de presse devant la Cheongwadae en réclamant la démission du nouveau ministre de la Justice. Ils ont prétendu que quelque 3 000 professeurs en exercice ou en retraite avaient signé leur pétition, tout en remettant à plus tard la publication de cette liste.Par ailleurs, une contre-manifestation s’est déroulée hier soir devant le bureau du Parquet central de Séoul, chargé de mener l’enquête contre la famille de Cho. Selon ces manifestants, les procureurs tenteraient de contrecarrer la réforme judiciaire à son égard portée par le nouveau ministre. Ses partisans ont souligné la nécessité de réformer entièrement le Parquet, qui profite de privilèges acquis il y a des décennies.