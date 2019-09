Typhon Tapah : 26 blessés et des dégâts matériels

Photo : YONHAP News

Le typhon Tapah, qui a traversé la péninsule coréenne le week-end dernier, a laissé derrière lui 26 blessés dans l'ensemble du territoire, dont une quinquagénaire résidant à Mokpo, dans la province de Jeolla du Sud, grièvement touchée.60 routes ont été submergées par les eaux et 70 feux de signalisation et panneaux de circulation ont été détruites, dans les provinces méridionales du pays. Ce n'est pas tout. Quelque 28 000 foyers se sont vus privés d’électricité dont 7 500 à Daegu.Quelque 400 vols ont été annulés samedi et dimanche et environ 30 000 passagers ont été immobilisés sur l'île de Jeju. Dès ce matin, le retour à la normale a été constaté dans tous les aéroports du pays et le transport routier se déroule sans difficulté sauf sur deux routes.En revanche, 43 bateaux n'assurent toujours pas leur service et 500 sentiers dispersés dans vingt parcs nationaux restent interdits d’accès.