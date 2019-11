Financement des GI’s : le chef du Pentagone poursuit sa pression sur Séoul

Photo : YONHAP News

Washington n’en finit pas de pousser Séoul à augmenter considérablement sa contribution financière pour le stationnement des GI’s sur son sol. Cette fois-ci, c’est au tour du secrétaire à la Défense de faire pression.Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue philippin, hier à Manille, Mark Esper a répété que la Corée du Sud était un pays riche. D’emblée, il a martelé qu’« ils étaient capables et donc se devaient de contribuer plus largement ». Il n’a cependant pas voulu entrer dans le vif du sujet, souhaitant laisser le département d’Etat en charge des discussions sur le financement partagé régler les détails.Ses propos sont intervenus après l’échec du 3e round des négociations bilatérales hier dans la capitale sud-coréenne.Le chef du Pentagone avait fait des remarques identiques lors de son déplacement au pays du Matin clair la semaine dernière. Il effectue en ce moment une tournée asiatique qui le conduira également en Thaïlande et au Vietnam.