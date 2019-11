« La Reine des neiges 2 » : déjà 4 millions de spectateurs en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le long-métrage d'animation américain « La Reine des neiges 2 » a enregistré hier pas moins de 4 032 245 entrées en Corée du Sud. Selon les données comptabilisées par les réseaux informatiques du Kofic, l'équivalent du CNC français, il a franchi la barre des 4 millions en moins de quatre jours. C'est plus rapide que le film sud-coréen « Extreme Job », le plus grand succès de l'année 2019.Mais il y a un revers à cette médaille : le film est devenu un bon exemple de la pratique monopolistique des salles obscures. En effet, samedi dernier, 2 642 écrans ont été alloués pour offrir 16 220 séances du film, soit 73,4 % de la diffusion cinématographique. Créant ainsi une certaine controverse quant à la concentration démesurée de ce dessin animé sur le marché de l'exploitation des salles.Le Comité national pour la diversité du cinéma a de nouveau appelé le gouvernement et le Parlement à réviser la loi relative au 7e art, afin de mettre en place un plafond du nombre de salles de cinéma pour chaque film.