Les Etats-Unis retournent 4 de leurs bases militaires à la Corée du Sud

Avec plusieurs années de retard, les Etats-Unis ont finalement rendu à la Corée du Sud, aujourd’hui, quatre de leurs bases militaires installées dans la péninsule. Celles-ci faisaient l’objet d’un litige bilatéral autour de la responsabilité financière de leur pollution.C’est le résultat d’une conférence bilatérale qui s’est tenue, ce mercredi, dans le cadre de l’accord dit Sofa sur le statut des forces américaines. Les discussions ont été menées au Camp Humphreys, une nouvelle base de l’armée de terre US, située à Pyeongtaek, au sud de la capitale sud-coréenne.Les deux alliés l’ont obtenu, à condition qu’ils poursuivent, malgré tout, leurs consultations sur la responsabilité de la contamination du sol et des eaux souterraines sur ces quatre bases. Deux se trouvent à Wonju, dans l’est du pays, et les deux autres en banlieue de Séoul. Elles ont été fermées entre 2009 et 2011.Autre accord convenu aujourd’hui : entamer les procédures nécessaires pour la restitution de la garnison de Yongsan, en plein centre de Séoul, où était auparavant situé le QG des forces américaines (USFK), avant son déménagement à Pyeongtaek. La municipalité séoulienne envisage d’y aménager un vaste parc.