La Corée du Nord à pied d’œuvre pour développer son tourisme

Photo : YONHAP News

Le bureau général du tourisme de la Corée Nord met la main à la pâte pour attirer les visiteurs étrangers. Un voyage en train à vapeur et un séjour dans la station de ski du col deMasik sont respectivement organisés en février et mars prochains. Ces circuits incluent un tour à Pyongyang, Gaeseong et aux monts Myohyang.Les autorités nord-coréennes essaient d’accueillir des touristes en coopération avec des agences de voyage européennes, situées principalement en Angleterre, en Suisse et en Allemagne. Le royaume ermite cherche ainsi à diversifier l’origine de ses visiteurs, actuellement à 90% chinois.Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, souhaite à tout prix relancer le secteur du tourisme depuis qu’il est arrivé au pouvoir. Une démarche qui permettra à son régime d'engranger des devises étrangères dans un secteur plutôt épargné par les sanctions onusiennes, et prouver ainsi sa capacité financière à la population.L’homme fort de Pyongyang mise ainsi sur trois destinations touristiques : la station thermale de Yangdok, qui a ouvert ses portes vendredi dernier, ainsi que la zone de Wonsan-Kalma et la ville de Samjiyon, qui abrite un lac éponyme et dont les constructions se termineront cette année.La Corée du Sud, de son côté, cherche les moyens d’autoriser les circuits touristiques individuels de l’autre côté du 38e parallèle, tout en respectant les résolutions de l’Onu.