Championnat du monde de hockey sur glace : la Corée du Sud s’impose 5 à 1 contre les Pays-Bas

Photo : YONHAP News

Bon début pour la Corée du Sud au Championnat du monde de hockey sur glace, organisé par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Lors du premier match du groupe B de la division II, qui s’est tenu hier à Gangneung, dans le nord-est du pays, les sud-Coréens ont écrasé les Néerlandais 5 à 1. Ils comptent ainsi trois points.Mun Jin-hyuk a ouvert le score à la 5e minute, servi par Ahn Tae-hoon, et a été imité sept minutes plus tard par Kim Jae-suk, qui a marqué un but d’une frappe enroulée. Mais à la fin de la première période, une erreur de la défense sud-coréenne a permis à l’équipe adverse de refaire surface.Alors que le deuxième tiers-temps a été vierge de but, la dernière période a vu les joueurs du pays du Matin clair se reprendre en main et dominer la partie avec trois buts de Kim Hyo-suk, Choi Won-ho et Jung hyun-jin.La Corée du Sud affrontera la Belgique ce soir à 20h.