Photo : YONHAP News

Un avion de reconnaissance américain a survolé, hier, le sud de la péninsule coréenne. C’est le troisième du genre depuis le début du mois de février.A en croire le traqueur aérien Aircraft Spots, un E-8C est monté à une altitude de 8,8 km, probablement pour surveiller des bases de lancement de missiles et le déplacement d’équipements militaires en Corée du Nord.Cet aéronef a effectué des missions identiques les 5 et 7 février ainsi que le 31 janvier. Doté d’un système de surveillance intégrée et d’un radar détecteur d’attaques ciblées, cet appareil peut observer les mouvements de troupes terrestres à une altitude de 8 à 12 km dans le ciel. Il est capable de voler 9 270 km sans interruption, soit pendant 9 à 11 heures.