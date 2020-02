Nucléaire nord-coréen : John Bolton plaide de nouveau pour le modèle libyen

Photo : YONHAP News

Concernant la stratégie nord-coréenne de Washington, l’ex-conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a manifesté, encore une fois, son désaccord avec le président Donald Trump, qui l’a d’ailleurs limogé en septembre dernier.John Bolton a argumenté le bienfondé de son modèle libyen lors d’un entretien accordé le 19 février, heure locale, à « The Vanderbilt Hustler », un journal édité par des étudiants de l’université Vanderbilt, à Nashville, dans l’État du Tennessee, aux Etats-Unis. Il a même détaillé le processus de ce modèle fustigé par le régime de Kim Jong-un.Selon lui, Mouammar Kadhafi, le dictateur libyen, a décidé de renoncer aux armes nucléaires après avoir vu la fin de Saddam Hussein, le dictateur déchu irakien, arrêté dans un repaire reculé. D’après lui, il ne voulait surtout pas subir le même sort.L’ex-conseiller a souligné que la chute de Kadhafi n’avait rien à voir avec son abandon du programme nucléaire mais avec le « Printemps arabe », le mouvement des contestations populaires au Proche-Orient, auquel personne ne s’attendait en 2003-2004.Bolton a insisté sur le fait que la Corée du Nord n’avait fourni aucune preuve quant à sa volonté de se dénucléariser, et ce depuis 30 ans. Il a précisé que les Etats-Unis disposaient d’un espace suffisant à Oak Ridge, dans le Tennessee, pour accueillir la panoplie du programme nucléaire nord-coréen. Cette zone abrite d’ailleurs des installations militaires qui ont permis le démantèlement des équipements nucléaires transportés depuis la Libye. Toute en soulignant que Pyongyang mettait en péril l’alliance entre Washington et la région Asie-Pacifique, ainsi que la paix et la sécurité mondiale, il a déclaré que la politique nord-coréenne modérée de Washington était vouée à l’échec.