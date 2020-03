Kim Jong-un lance les travaux d’un hôpital à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a assisté, hier, à la cérémonie d’inauguration des travaux de l’hôpital général de Pyongyang. Il s'agit de sa première apparition publique en cinq jours.A en croire l'agence de presse nord-coréenne (KCNA), Kim Jong-un a expliqué dans son discours avoir déploré, fin 2019, l’absence d’installation médicale moderne dans la capitale. Il a par conséquent ordonné la construction de cet établissement hospitalier avant le 10 octobre prochain, qui correspond au 75e anniversaire de la création du Parti des travailleurs.Selon le numéro un nord-coréen, cet hôpital sera un moyen de démontrer la vigueur de la nation qui avance vers un avenir meilleur, tout en affrontant les sanctions et la mise à l'isolement des États ennemis.Kim Ⅲ aurait l’intention d’améliorer les infrastructures médicales afin de faire face au nouveau coronavirus et de montrer qu’il attache une attention toute particulière à la santé et à la sécurité des habitants. A en juger par les photos dévoilées dans les médias, il ne portait pas de masque de protection, contrairement à la plupart des gens présents à l’événement.Le centre médical serait situé près du Monument de la fondation du Parti, près du fleuve Taedong.