Législatives 2020 : victoire du parti au pouvoir avec 180 sièges à l’Assemblée nationale

Lors des législatives 2020 qui se sont déroulées hier, le Minjoo, le parti au pouvoir, et sa formation satellitaire, le Parti des citoyens, ont remporté 180 des 300 sièges à l’Assemblée nationale, soit 60 % de l’ensemble. C’est ce que confirment les derniers chiffres publiés par la Commission électorale nationale (NEC). Précision : le premier a gagné 163 des 253 places accordés au scrutin majoritaire et le second 17 des 47 à la proportionnelle.En face, le Parti du Futur Unifié (PFU), première force d’opposition conservatrice, et son parti frère pour le scrutin proportionnel, le Parti Futur Corée (PFC), ont dû se contenter de 103 élus, avec, respectivement 84 au scrutin majoritaire et 19 à la proportionnelle.Du côté des formations minoritaires à présent. Le Parti de la justice, formation progressiste, a remporté six sièges, dont un au scrutin majoritaire et cinq à la proportionnelle. Le Parti du peuple, formation centriste, et le Minjoo ouvert, formation créée par des déserteurs du camp présidentiel, ont gagné chacun trois sièges à la proportionnelle.Enfin, cinq sièges sont revenus à des candidats indépendants, dont Hong Joon-pyo, ancien patron du parti conservateur et rival de Moon Jae-in lors de la dernière élection présidentielle.La gestion de la crise du COVID-19 du gouvernement, qui a permis d’enrayer la propagation rapide de l’épidémie, aurait contribué à la victoire écrasante du parti au pouvoir. Sa majorité absolue devrait donner à l’exécutif une plus grande marge de manœuvre sur des dossiers compliqués, comme la réforme du Parquet.En revanche, les observateurs expliquent l'échec du PFU par le fait que ses membres n'ont pas réussi, entre autres, à proposer une alternative sérieuse à l’administration Moon, se divisant, jusqu’à la fin, en différentes factions.À noter également que le taux de participation a été le plus fort jamais enregistré depuis 28 ans pour des législatives, avec 66,2 %.