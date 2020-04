Pour le ministère de la Réunification, Kim Jong-un semble gérer normalement ses affaires quotidiennes

Photo : YONHAP News

Alors que la rumeur selon laquelle le dirigeant nord-coréen souffrirait de problème de santé fait parler les médias autour du globe, le ministère de la Réunification a estimé, aujourd’hui, que Kim Jong-un s'occuperait normalement de ses affaires quotidiennes.Selon un officiel du ministère, qui a cité des médias du pays communiste, l'homme fort de Pyongyang a envoyé des télégrammes protocolaires aux présidents cubain et syrien, et a manifesté sa gratitude aux ouvriers, et ce même après lundi, alors que l'information de la chaîne CNN sur son état de santé se répandait. Ces actes constitueraient, selon lui, des preuves que le jeune leader continue de s’acquitter de ses devoirs quotidiens. Et d’ajouter que Séoul reste inébranlable à sa position initiale selon laquelle il n’y a pas de mouvement particulier au nord du 38e parallèle.Enfin, ce haut responsable du ministère a indiqué que la nouvelle en question ne pouvait être expliquée par l’absence de Kim Jong-un devant le mausolée de ses prédécesseurs, Kim Il-sung et Kim Jong-il, son grand-père et son père, même si c’est la première fois que son absence intervient depuis sa prise de pouvoir en 2012. Avant de rappeler le fait que Kim Jong-il ne s’était recueilli que trois fois devant le tombeau de son père pendant ses 17 années à la tête du régime.