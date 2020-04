Trois bébés ours noirs d'Asie seraient nés au mont Jiri

Photo : YONHAP News

Deux ours noirs d'Asie, menacés d’extinction, auraient donné naissance à au moins trois oursons, au mont Jiri, qui est le second plus haut sommet de Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé l’entreprise publique chargée de gérer les parcs nationaux (KNPS).La maman de deux d’entre eux est KF-27, relâchée en 2008 dans la montagne. La KNPS a pu le constater lors de son examen médical, effectué fin mars. Il s’agissait de son cinquième accouchement. Depuis 12 ans, elle a fait un total de neuf petits, dont les deux derniers sont des femelles.Le troisième bébé serait né d’une autre ourse, nommée KF-47 et âgée de sept ans. Une équipe de l’entreprise a entendu, début févier, un ou des petits pleurer près d’une caverne où ces animaux passaient l’hiver. Elle n’a cependant pu vérifier leur nombre exact.S'il s'agit bien de trois oursons, cela fait un total de 54 ours noirs d'Asie nés dans les forêts sud-coréennes, dont six sont morts.