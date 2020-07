Emploi : Hong Nam-ki voit un signe de reprise timide

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie s’est exprimé sur la situation de l’emploi en Corée du Sud, qui souffre toujours des conséquences de la crise sanitaire.Sur son compte Facebook, Hong Nam-ki a écrit « avoir le cœur lourd en pensant à ceux qui sont en difficulté en raison de la baisse des emplois ». Il s’est cependant montré rassurant, affirmant que la reprise se faisait sentir sur le marché du travail.Afin d’étayer ses propos, celui qui est aussi ministre des Finances a précisé qu’en mai et juin, donc pendant deux mois de suite, la contraction annuelle des emplois a été plus faible que celle d’avril. Il a aussi ajouté que le nombre de ceux qui ont temporairement interrompu leur travail avait fortement chuté le mois dernier.Cependant, il a tenu à mettre en garde contre tout relâchement de la vigilance, plus particulièrement à l’égard de la situation observée dans l’industrie manufacturière, qui a vu ses emplois chuter une nouvelle fois en juin.Hong en a profité pour s’engager à aller plus vite pour rétablir le marché à l’aide d’un nouvel additif au budget et du New Deal à la coréenne, et en collaboration avec le secteur privé.