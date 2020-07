Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est une nouvelle fois les pieds dans l’eau. La totalité du pays sans exception est plongée sous un ciel gris et pluvieux. Les précipitations violentes font craindre des éboulements de terrain voire des crues. Le centre du pays est le plus touché avec 150 mm, suivi de la région de Séoul avec 50 à 100 mm.Les températures sont loin de celles attendues un 29 juillet. Les maximales n’atteignent que 26°C à Busan, 27°C à Séoul et à Daejeon, 28°C à Daegu, et enfin 33°C à Jeju.Demain, le temps ne sera pas beaucoup mieux. Météo-Corée annonce de la pluie sur les deux-tiers ouest. Des nuages viendront s’imposer sur la côte est et seuls Busan et Jeju pourront profiter d’un temps ensoleillé.