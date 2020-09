COVID-19 : première infection dans le monde du sport professionnel

Photo : KBS News

Shin Jung-rak, un lanceur de l’équipe de baseball des Hanwha Eagles, a récemment été testé positif au nouveau coronavirus. Il avait de la fièvre depuis le 29 août. Il s’agit de la première infection constatée dans le monde du sport professionnel sud-coréen.Les autorités sanitaires sont en train de tracer les derniers déplacements de cet homme de 33 ans et de mener des enquêtes épidémiologiques. Le patient a séjourné dans un camp de rétablissement à Seosan dans la province du Chungcheong du Sud et les 40 personnes dont les joueurs et les entraîneurs qui étaient en contact étroit avec lui ont tous été testés négatifs. Idem pour les deux nouvelles recrues qui ont récemment été promues en première division de l’équipe.Il est toutefois à craindre que le COVID-19 ne se soit propagé lors du match de dimanche dernier entre les équipes de Hanhwa et des Lotte Giants.La ligue sud-coréenne de base-ball professionnel (KBO) a suspendu toutes les rencontres en seconde division et prévoit de décider du sort de celles de la première en fonction des résultats de l’enquête.