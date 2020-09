Photo : KBS News

Une ville et quatre communes ont été ajoutées à la liste des zones sinistrées spéciales. Le président de la Répubique a approuvé aujourd’hui ce classement.Ces cinq collectivités locales sont Samcheok et Yangyang, dans la province de Gangwon, ainsi que Yongdok, Ulchin et Ulleung dans celle de Gyeongsang du Nord. Elles ont été durement touchées par deux puissants typhons, Maysak et Haishen, qui se sont récemment abattus sur le pays.La Cheongwadae a annoncé que l’Etat accorderait une aide financière à ces zones nouvellement désignées, afin qu'elles puissent se reconstruire au plus vite et de manière efficace. La présidence a également fait savoir que le gouvernement procéderait à une enquête interministérielle pour classer d’autres zones de ce type.