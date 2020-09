G20 : Hong Nam-ki met l’accent sur l’équilibre entre prévention et économie dans la lutte contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances a souligné la nécessité de maintenir l’équilibre entre les mesures préventives et les activités économiques dans la lutte contre le COVID-19. Hong Nam-ki a tenu ces propos, ce matin, au cours d'une visioconférence conjointe des ministres des Finances et de la Santé publique des pays du G20.Celui qui est aussi vice-Premier ministre à l’économie a également mis l’accent sur l’importance de se préparer à l’ère post-COVID-19, car la pandémie a favorisé les activités en ligne, la numérisation ainsi qu’une économie plus écologique. A cet égard, il a présenté le vaste plan de « New Deal à la Coréenne » pour lequel le gouvernement de Moon Jae-in s’engage à débloquer des fonds considérables.A l’issue de cette réunion à distance, une déclaration conjointe a été adoptée. Le texte fait état, en particulier, de la volonté de conjuguer des efforts communs pour le développement, la production et la distribution de vaccins et de traitements du nouveau coronavirus, y compris via le « COVAX facility », un mécanisme multilatéral d’approvisionnement de vaccins.Enfin, d’après Hong Nam-ki, les participants sont convenus de définir les modalités visant à renforcer les capacités pour prévenir la propagation de pandémies avant le sommet du G20, qui se déroulera les 21 et 22 novembre prochain à Riyadh en Arabie saoudite.