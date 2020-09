38 North : le site nucléaire nord-coréen de Punggye-ri gravement endommagé par les récents typhons

Photo : YONHAP News

Les derniers typhons qui ont frappé successivement la Corée du Sud comme celle du Nord auraient gravement endommagé ou détruit des routes et des ponts installés sur le site d’essai nucléaire de Punggye-ri, dans la province de Hamgyong du Nord.D’après les analyses avancées par 38 North sur des images satellites prises le 17 septembre dernier, ces dégâts ont rendu difficiles non seulement de nouveaux tests atomiques mais aussi le simple accès aux tunnels où sont réalisés ces essais. Le site internet américain spécialisé dans le suivi du pays communiste a cependant indiqué que les bâtiments administratifs n’avaient guère été affectés et qu’il était difficile de savoir si les intempéries ont causé des dégâts directs sur les galeries principales.Enfin, le média en ligne a conclu qu’il faudrait mener des travaux de taille pour reconstruire les infrastructures détruites et lancer un nouvel essai nucléaire. Et d’ajouter que pour le moment, aucun signe ne laissait entrevoir des mouvements destinés à de tels travaux.Pour rappel, le site en question comportait quatre tunnels. Le premier a été fermé suite au premier test nucléaire. Et en mai 2018, à quelques semaines du premier sommet nord-coréano-américain, le régime de Kim Jong-un a fait exploser les trois autres en présence de journalistes étrangers. Or, 38 North avait rapporté des éléments laissant penser à la conduite de travaux de réparation de petite ampleur en juillet dernier. Par ailleurs, le chef de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait estimé, en octobre dernier à l’Assemblée nationale, que certains tunnels pourraient être réutilisés après quelques rénovations.