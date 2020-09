Photo : YONHAP News

Le groupe sud-coréen BTS enchaîne les succès aux Etats-Unis. Après s’être hissé en tête du « Billboard Hot 100 » avec son nouveau single « Dynamite », il a de nouveau atteint le sommet du classement « Artist 100 » du même magazine américain. Celui-ci a fait cette annonce hier.Le septuor est ainsi devenu la 10e star de la pop à rafler la première place du classement en question plus de dix fois et le premier groupe à le faire. Parmi les autres chanteurs qui ont réalisé cet exploit figurent les Américaines Taylor Swift et Ariana Grande et le Canadien Justin Bieber.Par ailleurs, le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a remercié, sur son compte Twitter, l’un des membres du boys band, en l’occurrence J-Hope, pour avoir recommandé à ses fans le port du masque.