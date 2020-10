E-gouvernement : la Corée du Sud arrive en tête du classement de l’OCDE

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud remporte la première place à l’Indice du gouvernement numérique 2019 (Digital Gouvernment Index : 2019), publié mercredi heure locale par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).D’après l’annonce faite, aujourd’hui, par le ministère de l’Intérieur, le pays du Matin clair a reçu la note la plus élevée de 0,742 point sur 1 parmi les 33 pays évalués pour la période de 2018 et 2019. Arrivent ensuite le Royaume-Uni avec 0,736 point, la Colombie (0,729), le Danemark (0,645), le Japon (0,645) et le Canada (0, 621). Les Etats-Unis, l’Australie, la Suisse, la Hongrie, le Mexique, la Slovaquie, la Turquie et la Pologne ne faisaient pas partie de l’évaluation. La note moyenne des Etats analysés était de 0,501 point.Dans ce rapport, l’OCDE salue notamment les efforts actifs des gouvernements successifs sud-coréens visant à accélérer la transition numérique de l’administration, qui en ont fait une priorité politique.De son côté, le ministre de l’Intérieur, Chin Young, a manifesté sa volonté de développer davantage le gouvernement en ligne en fournissant des services plus rapides et plus adaptés aux demandes des citoyens.