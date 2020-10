Wolsong 1 : la Cour des comptes épingle la sous-évaluation de la rentabilité économique

Photo : YONHAP News

Il aura fallu plus d’un an pour que la Cour des comptes se prononce, à la demande du Parlement, sur la pertinence de la décision controversée de fermer, de manière anticipée, le réacteur nucléaire Wolsong 1, situé à Gyeongju dans le sud-est du pays.Dans un rapport final publié aujourd’hui, l’institution a simplement conclu que la rentabilité économique de ce deuxième réacteur du pays, principal point de la polémique, a été trop sous-évaluée.Mis en exploitation commerciale en 1983, le réacteur en question devait être arrêté en 2022, après avoir obtenu une prolongation de dix ans de sa durée. Cela dit, l’administration de Moon Jae-in a décidé, en 2018, de le fermer plus tôt que prévu, et ce dans le cadre de sa politique de sortie du nucléaire en vue de se tourner vers les énergies renouvelables.La Cour a pourtant affirmé qu’il était difficile de tirer une conclusion générale concernant la pertinence de la décision.