FMI : la Corée du Sud est le pays le moins touché par le COVID-19 au sein de l’OCDE

Photo : YONHAP News

Sur le plan économique, la Corée du Sud est la nation la moins touchée parmi les Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). C’est en tout cas ce qu’a estimé, hier, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) lors d’une visioconférence avec le ministre sud-coréen des Finances.D’après le ministère, Kristalina Gueorguieva a notamment salué la réaction préventive rapide et efficace du gouvernement sud-coréen, qui lui a permis de minimiser les dégâts économiques engendrés par la pandémie. Et d’ajouter qu’elle partagerait les expériences du pays du Matin clair avec les autres membres du FMI.De son côté, Hong Nam-ki, qui est également le vice-Premier ministre à l’économie, a expliqué que c’était aussi grâce à l’aide financière massive de l’exécutif destinée à relancer l’économie, comme en témoigne l’adoption de quatre additifs au budget, une première en 60 ans.Dans la foulée, le ministre a invité son interlocutrice à venir en Corée du Sud, une fois la crise sanitaire calmée.