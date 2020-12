COVID-19 : la troisième vague risque de se prolonger

Photo : YONHAP News

L'épidémie de COVID-19 continue de prendre de l’ampleur partout en Corée du Sud. Ces dernières 24 heures, 438 cas supplémentaires ont été identifiés : 414 d’origine locale et 24 importés. Le seuil des 400 est ainsi franchi pour le deuxième jour consécutif.C’est à Séoul que le nombre d’infections a été le plus élevé, avec 158 cas, devant la province de Gyeonggi (69), Busan (52), Incheon (34) et la province de Chungcheong du Nord (22). Les 16 collectivités locales et villes sont ainsi toutes concernées, sauf l’île méridionale de Jeju.Le plus inquiétant est que les nouveaux cas recensés concernent massivement les jeunes. La plupart d'entre eux étant asymptomatiques, il est difficile de rompre la chaîne de contamination avec le système actuel de traçage. D’où la préoccupation grandissante autour de la troisième vague, qui risque de se prolonger.Dans ce contexte, des dispositifs correspondant au niveau 3 de distanciation sociale seront appliqués dans la région métropolitaine. Ainsi, les établissements d'activités physiques collectives, les salles de sport situées au sein des complexes d’appartements et les saunas devront fermer leurs portes dès demain.Et les fêtes de fin d’année organisées par les hôtels seront interdites. Le gouvernement appelle ainsi la population à renoncer aux réunions privées et aux rassemblements familiaux jusqu’à la fin de l'année.