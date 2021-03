COVID-19 : 382 nouveaux cas, le couple présidentiel se fera vacciner le 23 mars

Photo : YONHAP News

Ce lundi, le nouveau bilan des contaminations au COVID-19 fait état de 382 cas en l’espace de 24 heures : 370 infections locales et 12 importées. Même si le chiffre est retombé en dessous de 400, il est difficile de le considérer comme le début d'une tendance baissière car le nombre de dépistages diminue le weekend et les jours fériés.Comme ce qui a été décidé vendredi, le niveau de distanciation sociale est donc prolongé de deux semaines à 2 à Séoul et dans ses environs, qui représentent 78 % des nouveaux cas.En revanche, l’interdiction des rassemblements privés de plus de quatre personnes s’est assouplie. Par exemple, le nombre maximum de participants passe à huit personnes si la réunion comprend des enfants âgés de moins de six ans ou si les personnes réunies ont un lien parental direct.Pendant ce temps-là, la campagne de vaccination se poursuit à l’échelle nationale. Quelque 588 000 sud-Coréens se sont fait vacciner, dont 1 074 pour la seule journée d’hier.A partir du deuxième trimestre, les séniors âgés de 65 ans ou plus seront éligibles à la vaccination. Il en va de même pour ceux qui sont accueillis ou travaillent dans les établissements destinés aux personnes handicapées. Les professionnels des crèches et les enseignants des écoles primaires prendront le relais.Le gouvernement s’est ainsi fixé l’objectif de vacciner 12 millions d’habitants dans le courant de la première moitié de cette année.Par ailleurs, nous avons appris que le couple présidentiel allait se faire vacciner le 23 mars prochain afin de participer au sommet du G7, qui se déroulera en juin au Royaume-Uni. Moon Jae-in et son épouse Kim Jung-sook se feront inoculer le vaccin AstraZeneca.