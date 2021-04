Photo : YONHAP News

A 100 jours de l’inauguration des Jeux olympiques d’été de Tokyo, une entreprise américaine spécialisée dans les données sportives a prédit que la Corée du Sud pourrait se hisser à la 10e place parmi les pays participants, avec neuf médailles d’or, dix d’argent et six de bronze.Selon Gracenote, les Etats-Unis se classeront en tête avec 43 médailles d’or, suivis par la Chine qui devrait en décrocher 38, puis le Japon, 34.Avant cela, le Comité sportif et olympique sud-coréen (KSOC) avait affiché son objectif d’accéder au 10e rang avec sept médailles d’or.Lors des JO de Rio de Janeiro en 2016, le pays du Matin clair a terminé la compétition 8e avec neuf or, trois argent et neuf bronze.