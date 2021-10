Les services de KT interrompus pendant près d'une heure

Photo : YONHAP News

Les services de KT, l'un des principaux fournisseurs d'accès à internet en Corée du Sud, étaient indisponibles ce matin vers 11h dans l'ensemble du pays.La quasi intégralité des prestations fixes et sans fil ont été perturbées pendant près d'une heure : recherche en ligne, transaction boursières, et paiement chez les commerçants, entre autres. Même la simple communication téléphonique était impossible chez certains abonnés.Vers midi, la situation semblait en voie de rétablissement. La restauration était toujours en cours dans certaines régions.Dans un premier temps, KT a expliqué avoir été victime d'une cyberattaque par déni de service, dite DDos. Mais l'entreprise a finalement déclaré que la panne était due à une erreur de configuration et, tout en présentant ses excuses auprès des utilisateurs, elle s'est engagée à rétablir l'accès aux services dans les plus brefs délais.