COVID-19 : le Premier ministre alerte sur la situation grave dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus s’emballe en Corée du Sud, le gouvernement, en alerte, ne cache pas son inquiétude.Lors d’une nouvelle réunion du centre de gestion de crise, le Premier ministre a estimé que la situation sanitaire était plus grave que prévu, au point qu’un plan d’urgence pourrait être mis en place, à tout moment, dans la région métropolitaine de Séoul.Kim Boo-kyum a évoqué le résultat de l'évaluation du risque de transmission du virus, annoncé lundi par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Celle-ci a alors fait état d’un niveau « très élevé » dans la capitale et sa couronne et d’un degré « élevé » sur l’ensemble du pays.Du coup, le chef du gouvernement a affirmé que le plus urgent était dorénavant de se doter des capacités à réagir rapidement à la complication de la situation. Il peut s’agir notamment de créer des lits de soins intensifs ou de réanimation supplémentaires et d’augmenter les soins à domicile des patients dits « légers ».Kim a alors demandé aux autorités sanitaires de réévaluer le système concerné afin de le réorienter au plus vite et de manière efficace.Le Premier ministre est aussi revenu sur la campagne de rappel vaccinal et a invité les personnes ayant déjà reçu les deux injections à prendre rendez-vous pour leur troisième dose. Dans la foulée, il a ordonné aux autorités de santé d’établir un programme minutieux afin que tous les citoyens éligibles au rappel puissent obtenir cette nouvelle injection d’ici la fin de l’année. Sans oublier la vaccination des enfants. D’autant plus que, depuis lundi, tous les élèves sont retournés à l’école.