Lancement de l’orbiteur lunaire de reconnaissance coréen (KPLO) prévu en août

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est sur le point d’achever la construction d’un orbiteur lunaire de reconnaissance, après le lancement de la fusée spatiale Nuri, mise au point par sa propre technologie. En cas de réussite, 2022 devrait marquer la première année de l’exploration aérospatiale.Le développement de cet appareil « Made in Korea », baptisé KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter), a été entamé en 2016. En vue de son lancement prévu en août, les tests de l’environnement d’onde électromagnétique et de ses panneaux solaires ainsi que de ceux de l’assemblage et de l’environnement de l’orbite ont été achevés l’année dernière.Cinq caméras de haute définition développées par la Corée du Sud et d'une ShadowCam mise au point par la Nasa, susceptible de vérifier des informations nécessaires pour le débarquement sur la Lune, seront chargés sur le KPLO.Une fois tous les tests terminés, l’orbiteur sera transmis au centre de lancement.D’après un chercheur chargé du projet, les préparatifs devraient débuter dès mai pour que le KPLO soit lancé sur le Falcon 9 de Space X, le 1er août.Si cette prouesse est couronnée de succès, l’appareil s’éloignera d’abord de 1,5 million de kilomètres de la Terre avant de s’installer en orbite autour de la Lune situé à 380 000 km de notre planète en utilisant les gravités de la Terre et de son satellite permanent. Puis, l'engin tournera à une altitude de 100 km de la surface de la Lune pour l’observer pendant un an.De l'avis d'un haut responsable du projet, le KPLO aura notamment pour mission d’identifier les caractéristiques de la surface et de l’environnement de l’astre de la nuit et la possibilité d’utiliser Internet dans l’espace. Si celui-ci accomplit ses objectifs avec succès, la Corée du Sud envisage d’effectuer ensuite un nouveau projet d'envoyer un explorateur sans pilote sur la Lune en 2030.