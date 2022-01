COVID-19 : retrait du passeport vaccinal dans les centres commerciaux et les musées

Photo : YONHAP News

Le passe sanitaire sera levé dans les établissements jugés à bas risque à partir de demain, à savoir les galeries marchandes, les grands magasins, les musées, les cinémas, les salles de spectacles, les instituts privés périscolaires ou encore les salles d’études.Le ministre de la Santé Kwon Deok-chul a annoncé ce matin ce nouveau règlement sanitaire appliqué dans les structures où le masque est porté en permanence et où il y a donc moins de risque de postillonner. Pourtant, il est interdit d’y manger, et les restaurants et les cafés au sein des centres commerciaux font exception. Pour entrer dans les autres types de commerces, il faut toujours montrer un certificat de vaccination ou celui d’un test négatif.Le gouvernement a expliqué que cette décision a été prise suite aux jugements du tribunal sur ce passeport vaccinal suscitant la confusion des citoyens. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Séoul a ordonné sa suspension pour les adolescents ainsi que dans les hypermarchés et les grands magasins. Mais le même jour, un autre juge a rejeté la demande similaire auprès des centres commerciaux.Par ailleurs, le variant Omicron pourrait devenir prédominant en Corée du Sud à partir de ce week-end. La semaine dernière, il a représenté 26,7 % des nouvelles infections, soit deux fois plus que la semaine précédente. Le chiffre s’élève à 94,7 % chez les cas importés. Les autorités sanitaires prévoient de mobiliser les cabinets médicaux locaux aux traitements à domicile et de se procurer plus de pilules anti COVID-19. Elles ont également appelé les citoyens à se faire administrer la dose de rappel en précisant que les personnes non vaccinées et celles dont la durée de validité de vaccination est dépassée seront davantage vulnérables face à l'Omicron.Ces dernières 24 heures, le pays du Matin clair a recensé 3 859 nouvelles contaminations. Le nombre de patients en état critique continue de baisser pour s'établir à 579. Le nombre de décès a progressé de 23.