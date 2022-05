Fusillade aux Etats-Unis : trois sud-Coréennes blessées dans un salon de coiffure à Dallas

Photo : KBS News

Une fusillade a fait trois victimes, toutes grièvement blessées, mercredi dans le Korean Town à Dallas aux Etats-Unis.Selon les images captées par la caméra de surveillance, vers 14h20, un homme armé a fait irruption dans un salon de coiffure, et a tiré plusieurs coups de feu aveuglément tout en criant. Il a ensuite pris la fuite en montant dans un mini-van.Trois femmes d’origine sud-coréenne ont été touchées par balles : la propriétaire de ce commerce, son employée et une cliente. Elles ont été immédiatement transportées à l’hôpital. Heureusement, leur pronostic vital n’est pas engagé.La police locale a déclaré que cette fusillade ne semblerait pas être un crime de haine envers la communauté asiatique. Toutefois, elle a précisé ne pas écarter une telle possibilité. De plus, un avis de recherche a été lancé afin d’arrêter le suspect en question.