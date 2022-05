COVID-19 : Kim Jong-un critique la distribution ralentie des médicaments

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le COVID-19 se répand de plus en plus. Le nombre cumulé de nouvelles personnes fiévreuses s’est élevé dimanche à 1,21 million. Quant à celui de décès, 50. Probablement à cause du manque d’équipement de dépistage, à la place du terme de nouveaux cas de contaminés, le pays communiste emploie celui d’individus ayant une température corporelle élevée.Dans ce contexte, le dirigeant nord-coréen a réprimandé des responsables du régime pour ne pas avoir fourni dans les temps des médicaments contre le coronavirus. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA, l'agence de presse nord-coréenne.Lors d’une réunion du bureau politique du Parti des travailleurs convoquée d’urgence hier, Kim Jong-un a déclaré qu’il avait demandé la distribution rapide des réserves nationales de traitements et l’ouverture des pharmacies 24 heures sur 24, mais ces ordres n’ont pas été exécutés à la lettre. Il a également critiqué l’attitude irresponsable et la négligence du chef du bureau central du procureur face à la circulation illégale. L’homme fort de Pyongyang a alors ordonné à mobiliser les capacités de l’Armée populaire afin de stabiliser la situation pharmaceutique.Après le rassemblement, Kim III a inspecté des pharmacies de l’arrondissement du fleuve Taedong à Pyongyang. Il a vérifié les sortes de médicaments mises sur le marché après l’adoption d’un système de prévention plus rigoureux, leur état de conservation et de stockage ainsi que les contenus de consultation des patients. Enfin, le leader nord-coréen a pointé du doigt le manque d’équipement et l’hygiène des enseignes.