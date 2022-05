Premier coup de fil entre Lee Jong-sup et Lloyd Austin

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre sud-coréen de la Défense s’est entretenu hier au téléphone avec son homologue américain. L’occasion pour Lee Jong-sup et Lloyd Austin de partager l’évaluation de la récente situation sécuritaire dans la péninsule comme dans le monde, et de réaffirmer l’alliance entre leurs pays.Les deux ministres se sont alors accordés à dire que cette situation est très grave et que la coopération étroite entre Séoul et Washington est plus importante que jamais. Ils ont d’emblée condamné vertement la série record de tirs de missiles de la Corée du Nord et sa préparation d’un nouvel essai nucléaire. Ils les ont qualifiées d’actes de provocation envenimant les tensions dans les deux Corées comme en Asie du Nord-est, et menaçant à la fois la paix et à la sécurité mondiales.A en croire le ministère sud-coréen de la Défense, Lee et le chef du Pentagone ont aussi discuté des mesures à prendre pour maintenir une solide posture de défense combinée des deux alliés face au pays communiste. Le sud-Coréen a alors souligné notamment l’importance du déploiement de l’arsenal stratégique américain autour de la péninsule.