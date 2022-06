Hausse des prix de l’électricité et du gaz dès juillet

Photo : YONHAP News

La facture d’électricité et de gaz va finalement être augmentée à partir de juillet. La société publique d’électricité (Kepco) a annoncé hier qu’elle allait revaloriser en effet le prix unitaire ajusté du combustible, un des éléments déterminants pour le calcul des tarifs réglementés, de cinq wons le kWh sur trois mois, et ce pour la période de juillet à septembre. A l’origine, sa hausse avait été limitée à trois wons, mais elle a finalement été décidée à cinq avec l’accord du gouvernement.Un foyer de quatre membres qui consomme en moyenne 307 kWh mensuellement devra donc dépenser 1 535 wons de plus chaque mois pendant le prochain trimestre.La Kepco a expliqué qu’en dépit de l’inflation, une telle augmentation était inévitable dans le sillage de celle des carburants à l’international et de ses difficultés financières. Sachez que la compagnie a déjà accusé une perte record d’exploitation de 7 700 milliards de wons, soit plus de 5,6 milliards d’euros, entre janvier et mars derniers. Elle l’estime à environ 30 000 milliards de wons, l’équivalent de 22 milliards d’euros, sur l’ensemble de l’année.Pourtant, le fournisseur entend accorder aux quelque 3,5 millions de ménages les plus modestes une plus importante réduction allant jusqu’à 40 %, et ce dans la perspective de l’épisode de canicule cet été.A compter du mois prochain, les sud-Coréens subiront une autre hausse, celle du prix du gaz : +7 % pour les ménages et +7,2 % à usage industriel, là aussi en raison de la flambée du cours du pétrole et du gaz naturel sur le marché international, ainsi que de la chute de la monnaie sud-coréenne face au dollar américain.Ce qui est inquiétant, c’est que l’évolution simultanée des prix de l’électricité et du gaz risque d’accentuer l’inflation.