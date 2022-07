Réserves de change : baisse pour le quatrième mois de suite

Photo : YONHAP News

Les réserves de change de la Corée du Sud ont enregistré le mois dernier une baisse et ce pour le quatrième mois d’affilée. Selon l’annonce faite aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), leur montant s'est élevé à 438,2 milliards de dollars fin juin, soit une diminution de 9,43 milliards en glissement annuel.La banque centrale sud-coréenne attribue ce recul à la diminution du montant converti en dollar américain (USD) des actifs libellés en d’autres monnaies étrangères et à la baisse du montant des dépôts en billet vert des banques commerciales. A cela s’ajoute la mise en place des mesures pour contenir la volatilité du marché des devises étrangères.Parmi les réserves de change, les titres tels que les obligations d'Etat et les obligations de sociétés ont diminué de 6,23 milliards de dollars pour s'établir à 395,2 milliards tandis que les dépôts ont reculé de 2,64 milliards de dollars pour s’élever à 19,23 milliards.La position de réserve au Fonds monétaire international (FMI) a diminué de 60 millions de dollars par rapport au mois précédent pour être évaluée à 4,42 milliards. De son côté, le droit de tirage spécial (DTS) a diminué de 510 millions de dollars pour atteindre 14,57 milliards.Quant à l’indice du dollar américain (DXY), qui mesure la valeur du billet vert par rapport aux six principales devises mondiales, il était de 105,11 fin juin, soit une progression de 3,4 % contre 101,67 fin mai.Le pays du Matin clair a conservé sa neuvième place dans le classement des plus grands détenteurs de réserves de change au monde à la fin du mois de mai. C’est la Chine qui reste en tête avec 3 127,8 milliards de dollars, suivie de la Suisse avec 1 411 milliards de dollars et du Japon avec 1 329,7 milliards.