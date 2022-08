Les exercices militaires chinois autour de Taïwan obligent le réajustement des itinéraires de vols

Photo : YONHAP News

La Chine a lancé ce jeudi à midi de vastes manœuvres militaires dans plusieurs espaces maritime et aérien autour de Taïwan, en réponse à la visite de Nancy Pelosi sur l’île. Par mesure de sécurité, elle a interdit aux navires et aux avions de pénétrer dans les zones concernées, jusqu’à dimanche midi.Le ministère sud-coréen des Transports a partagé les informations avec les compagnies aériennes domestiques et mis celles-ci en garde contre l’éventuelle insécurité.Des perturbations sont donc attendues dans le trafic aérien concerné, les avions devant emprunter des itinéraires de substitution.Face à une telle situation, Asiana Airlines a avancé aujourd’hui de trois heures le départ de l’un de ses appareils reliant Incheon à la ville de Taoyuan àTaïwan. Le transporteur a également annulé les vols directs entre Incheon et l'île, prévus pour demain.Korean Air a elle aussi décidé de stopper les liaisons directes entre les deux capitales pour vendredi et samedi.