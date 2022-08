Les habitations en sous-sol ou en demi-sous-sol seront interdites à Séoul

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul envisage d'interdire par la loi la construction de surface habitable en sous-sol ou en demi-sous-sol. C'est le point principal des mesures pour les ménages qui habitent dans ces conditions vulnérables, rendues publiques hier par la municipalité.La loi actuelle peut interdire la construction des immeubles à usage d'habitation dans les zones à risque d'inondation après des examens. Mais comme elle n'est pas coercitive, plus de 40 000 logements ont été aménagés au demi-sous-sol même depuis la mise en vigueur de ce dispositif.La municipalité de Séoul a donc décidé d'amender le texte en question pour interdire toute construction de surface habitable en sous-sol et en demi-sous-sol. Elle s'est également engagée à éliminer tous les logements du genre existants ou à les reconvertir en immeubles à d'autres usages d'ici 10 à 20 ans, à travers de diverses mesures incitatives à l'égard des propriétaires.Aujourd’hui, quelque 200 000 logis de la capitale sont construits au sous-sol et au demi-sous-sol des bâtiments, soit 5 % du total des logements séouliens.