Nerfs artificiels : une souris paralysée réussit à marcher

Photo : YONHAP News

Une équipe de chercheurs a réussi à faire marcher une souris paralysée à l’aide de nerfs artificiels. Le résultat de cette expérience a été publiée aujourd’hui dans la revue scientifique internationale « Nature Biomedical Engineering ».Cet exploit a été réalisé par l’équipe de chercheurs dirigée par le professeur Lee Tae-woo du département de science et d'ingénierie des matériaux de l'université nationale de Séoul et son confrère Zhenan Bao de l'université de Stanford aux Etats-Unis, en restaurant le mouvement musculaire grâce à des nerfs artificiels chez des souris paralysées suite à une lésion de la moelle épinière.Les mouvements de jambes fluides et naturels ont pu être établis en contrôlant la force de contraction musculaire des souris uniquement avec des nerfs artificiels sans faire appel à la stimulation électrique via un équipement informatique. Cette expérience a ainsi mis en avant le potentiel de l'utilisation de nerfs artificiels qui imitent le système nerveux biologique transmettant des informations aux neurones sensoriels lorsqu'un organisme est stimulé par le sens tactile. Il faut savoir que les informations de stimulation sont converties en signaux électriques lorsqu'elles traversent des neurones artificiels et que les signaux électriques recueillis activent des synapses artificielles, la zone située entre deux neurones.D’après le professeur Lee, cette étude pourra ouvrir une nouvelle voie aux patients dans un contexte où les lésions nerveuses sont toujours considérées comme un défi extrêmement difficile à relever malgré les progrès remarquables de la technologie médicale.