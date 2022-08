Ukraine : 42 pays dont la Corée du Sud exigent le départ des troupes russes de la centrale de Zaporijjia

Photo : YONHAP News

42 pays dont la Corée du Sud, les Etats-Unis et les membres de l’Union européenne (UE) ont condamné l’occupation par l’armée russe de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine.D’après la représentation de l’UE à Vienne, où siège l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ces Etats ont publié une déclaration commune demandant à la Russie de retirer immédiatement ses troupes du site et de ses environs, voire de l’ensemble du territoire ukrainien.Selon les pays signataires, le déploiement des soldats et d'armes russes sur l’installation nucléaire ukrainienne est inacceptable et contraire à la fois aux principes de sécurité auxquels tous les pays membres de l'AIEA doivent se soumettre.La centrale en question, située dans le sud de l’Ukraine, est occupée depuis début mars par les troupes russes. Le site est un sujet d'accusations mutuelles entre Moscou et Kiyv, qui affirment chacun que le camp adverse a bombardé ses installations ces derniers jours. Des attaques qui pourraient provoquer un accident nucléaire.