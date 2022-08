L’influente sœur de Kim Jong-un fustige le « projet audacieux » de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

La sœur cadette du dirigeant nord-coréen a rejeté farouchement le « projet audacieux » que le président sud-coréen a dévoilé lors de son discours de la fête nationale du 15 août célébrant la libération de la Corée, en proposant d’apporter une récompense significative à Pyongyang en cas de dénucléarisation.Kim Yo-jong a déclaré que le projet en question est « déconnecté de la réalité » et le « summum de la bêtise » et que son auteur est « infréquentable ». Elle a adressé une telle critique dans un communiqué publié aujourd’hui dans le quotidien Rodong Sinmun, l'organe officiel du Parti des travailleurs.La « dame de fer » du pays communiste a souligné que le projet de Yoon Suk-yeol n’est qu’une copie conforme de l’initiative avancée par l’ancien président sud-coréen Lee Myung-bak, dite « la dénucléarisation, l’ouverture, 3 000 », mais complètement abandonnée suite à la confrontation intercoréenne. Selon le projet de l’ex-chef de l’Etat, si le Nord abandonne son programme nucléaire et opte pour l’ouverture de son marché, le Sud investira massivement chez son voisin de sorte que le revenu par habitant y atteint 3 000 dollars par an dans dix ans.Kim Yo-jong a déclaré que l’hypothèse « en cas de dénucléarisation nord-coréenne » est déjà une présupposition erronée parce que la Corée du Nord ne saurait brader la clé de son régime politique, à savoir le nucléaire, contre quelque chose de médiocre comme la coopération économique. Elle n’a pas hésité à qualifier le président Yoon d’« effronté » lorsqu’il a évoqué le projet audacieux avant de lancer dès le lendemain « l’exercice militaire pour envahir l’Etat communiste », selon ses propres termes, ce qui fait allusion à l’entraînement stratégique Séoul-Washington, le « Ulchi Freedom Shield ».Dans la foulée, la fille de Kim Jong-il s’est moquée des capacités de renseignement de Séoul. Elle a précisé que son pays a tiré, tôt mercredi matin, deux missiles de croisière sur le pont Geumseong depuis Anju dans la province de Pyongan du Sud, alors que l’armée sud-coréenne avait supposé un lancement depuis Onchon située dans la même province.