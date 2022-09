Le super typhon Hinnamnor se rapproche de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le 11e typhon de la saison menace la Corée du Sud. Baptisé Hinnamnor, il grandit pour le moment au large d’Okinawa au Japon, et devrait se diriger vers le nord. Planté au beau milieu du tourbillon géant, son œil vu du ciel est très clair.Le cyclone devrait gagner la côte sud de la péninsule coréenne au début de la semaine prochaine. D’importantes précipitations ont déjà commencé aujourd’hui à s’abattre sur cette région et sur l’île méridionale de Jeju.L’ouragan est devenu plus puissant qu’hier et les nuages de pluies se développent dans sa partie nord, c’est-à-dire en direction de la péninsule, provoquant par conséquent des intempéries.Météo-Corée prévoit que Hinnamnor devrait se déplacer mardi matin, vers l’est de la mer du Sud, et que les régions du sud-ouest du pays pourraient se trouver sous son influence directe.La plus grande vigilance est requise face aux pluies diluviennes : 100 à 300 mm sont attendues à Jeju d’ici à ce samedi et 50 à 100 mm sur la côte sud. Des inondations, rafales de vents, et des glissements de terrains sont plus particulièrement redoutés.