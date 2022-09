Le super typhon Hinnamnor se dirige vers la péninsule

Photo : KBS News

Le 11e typhon de l’année 2022, baptisé « Hinnamnor », s’est affaibli légèrement la nuit dernière. Cependant, il garde une « forte puissance » et relève toujours du deuxième plus haut niveau d’alerte.Hinnamnor, qui se dirigeait vers le sud-ouest, a changé de direction pour monter vers le nord.Ce week-end, ce super typhon devrait traverser la mer de la Chine orientale pour débarquer dans la zone maritime à l’est de l’île méridionale de Jeju et sur la côte de sud de la province de Gyeongsang du Sud. Il risque de monter davantage en puissance durant son passage en raison de la température de la mer estimée à 30℃.Les autorités sud-coréennes ont souligné que la plus grande vigilance serait de mise face aux pluies diluviennes à venir. Plus de 350 mm de précipitations sont attendues sur l’île de Jeju d’ici à ce dimanche et 50 à 100 mm sur la côte sud. Des inondations, rafales de vents, et des glissements de terrains sont plus particulièrement redoutés.Le régime nord-coréen a tâché aussi d’alerter sa population en mobilisant ses médias officiels. Il a déclenché la vigilance orange pour les pluies torrentielles attendues sur les provinces de Pyongan du Nord, de Chagang, de Ryanggang et de Hamgyong du Nord, et pour les rafales de vents qui devraient frapper les côtes sud et ouest.Pour rappel, la Corée du Nord a subi d’importants dégâts en 2020 suite à trois typhons superpuissants, dénommés respectivement Bavi, Maysak et Haishen.