La Corée du Nord invitée aux funérailles de la reine Elizabeth II

Photo : YONHAP News

Le Royaume-Uni a invité la Corée du Nord aux funérailles de la reine Elizabeth II. C'est ce qu'a fait savoir hier l'agence de presse Reuters.Selon une source diplomatique britannique, un fonctionnaire de niveau ministériel sera convié. Elle a précisé que les pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Londres tels que la Syrie et le Venezuela ne seront pas présents. L'Afghanistan ne recevra, elle non plus, de lettre d'invitation en raison de sa situation politique confuse.Le gouvernement britannique avait déjà exclu de sa liste la Russie qui a envahi l'Ukraine ainsi que la Biélorussie, le grand allié russe, et la Birmanie dont la souveraineté est usurpée par la junte militaire.Environ 500 personnalités dont les chefs d'Etat sud-coréen, américain et français assisteront aux obsèques prévues à l'abbaye de Westminster à Londres, lundi prochain.