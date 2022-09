Pyongyang reste « silencieux » sur ses dernières provocations balistiques

Photo : KBS News

Alors que la Corée du Nord a lancé, mercredi, deux missiles balistiques de courte portée en direction de la mer de l’Est et deux autres hier, ses médias nationaux n’ont toujours pas rapporté ces événements. En effet, c’est le silence qui règne dans les éditions d’aujourd’hui de l’agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA, de la radio centrale nord-coréenne (KCBS) et encore du quotidien Rodong Sinmun.Dans le passé, Pyongyang avait l’habitude de rendre publique la nouvelle concernée dans ses médias officiels dès le lendemain de la bravade, souvent à l’appui de photos pour que ses habitants en soient au courant. Mais le royaume ermite a changé de méthode. Depuis mai dernier, il a tendance à ne pas dévoiler la réussite ou non de son lancement.A Séoul, le ministère sud-coréen de la Réunification a dénoncé les tirs de missiles balistiques nord-coréens comme un acte grave de provocation nuisant à la paix et à la sécurité non seulement de la péninsule coréenne mais aussi de la communauté internationale. Il a déclaré que le régime de Kim Jong-un devrait cesser immédiatement ses violations répétées des sanctions onusiennes.La porte-parole adjointe du ministère, Lee Hyo-jung, a souligné que la Corée du Nord devrait opter pour le dialogue et la coopération, au lieu de miser sur la menace et la provocation. Elle l’a ensuite appelée à répondre au « projet audacieux » proposé par Séoul et à s’engager dans la voie amenant la péninsule vers la dénucléarisation, la paix et la prospérité.