Tirs de missiles nord-coréens : le Conseil de sécurité de l’Onu ne s’accorde pas

Photo : YONHAP News

Aux Nations unies, le Conseil de sécurité n'a, une nouvelle fois, pas réussi à parler d’une seule voix sur la Corée du Nord. Réunis hier après un tir de missile à portée intermédiaire de celle-ci, la veille, ses membres n’ont pu publier une déclaration commune le dénonçant. La Chine et la Russie s’y sont opposées.Pourtant, certains d’entre eux comme les Etats-Unis et la France, ainsi que la Corée du Sud et le Japon ont adopté un communiqué. Dans ce texte annoncé par l’ambassadrice américaine, ces pays ont fortement condamné une série d’essais de missiles balistiques effectués depuis le 25 septembre par Pyongyang. Pour eux, ces tirs constituent une violation de plusieurs résolutions onusiennes et une menace pour la région comme pour l’ensemble de la communauté internationale.La représentante américaine Linda Thomas-Greenfield a toutefois réaffirmé que les Etats signataires du communiqué continueraient à s’engager diplomatiquement et a appelé d’emblée l’Etat communiste à revenir à la table du dialogue. Et d’ajouter que « nous ne resterons pas silencieux, si le Nord met à l’épreuve le régime international de non-prolifération nucléaire ».Dans le même temps, la diplomate a exhorté tous les membres de l’organisation internationale, plus particulièrement ceux de son Conseil de sécurité, à dénoncer les actes téméraires du royaume ermite et à demander unanimement à celui-ci d'abandonner son programme d’armement illicite, de manière complète, vérifiable et irréversible. Sans oublier la pleine application des sanctions des Nations unies à son encontre.