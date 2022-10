Grippe aviaire : un premier cas signalé dans le Jeolla du Nord

Photo : YONHAP News

Un premier cas de grippe aviaire hautement pathogène a été confirmé pour la première fois cet automne dans la province du Jeolla du Nord. Une analyse des matières fécales d’oiseaux sauvages, prélevées à Buan, a démontré qu’il s’agissait de l’influenza aviaire H5N1.C’est le cinquième cas identifié dans tout le pays depuis le 10 octobre, et celui signalé à Cheonan, dans la province du Chungcheong du Sud.Afin d’endiguer sa transmission dans le sud-ouest du territoire, les déplacements dans les 35 fermes avicoles dans un rayon de dix kilomètres autour du foyer seront contrôlés pendant 21 jours. Les autorités sanitaires prévoient de désinfecter les lieux et d’examiner leurs 2,1 millions de volailles. Les hommes et les voitures ne seront pas autorisés non plus à accéder à la zone à 500 m de l’endroit où le virus a été détecté.