Photo : YONHAP News

Plusieurs avions militaires chinois et russes ont pénétré aujourd’hui dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ).Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), deux bombardiers H-6 de l’empire du Milieu sont entrés dans cette espace à 5h48 ce matin, puis en sont sortis à 6h13 avant d’y pénétrer une nouvelle fois pendant une vingtaine de minutes.Ensuite, deux avions militaires chinois de même type et six aéronefs russes se sont introduits aux alentours de 12h18 dans la même zone avant de repartir vers 12h36.Même avant cette intrusion, l’armée sud-coréenne avait effectué une action tactique en envoyant des avions de combat.